Plutselig sjefsbytte i Norwegian

innenriks

Styret i Norwegian besluttet søndag å avslutte Schrams kontrakt, opplyser Norwegian i en pressemelding mandag morgen.

Schram har ni måneders oppsigelsestid og vil støtte styret på heltid i denne oppsigelsestiden ut mars neste år.

Hva som er grunnen til den plutselige avgangen, er foreløpig ukjent.

Krangel om vederlag

Schram vil fram til mars motta sin nåværende lønn, opplyser Norwegian. Deretter vil et 15-måneders sluttvederlag gis i månedlige utbetalinger, som spesifisert i ansettelseskontrakten fra 20. november 2019.

– Styret har forsøkt å redusere sluttvederlaget for å gjenspeile utfordringene luftfarten står overfor, men lyktes ikke å komme til enighet om dette, heter det i pressemeldingen.

Samtidig opplyser selskapet at Geir Karlsen fra mandag er ny konsernsjef.

– Karlsen har ledet en vellykket finansiell rekonstruksjon av Norwegian, og han har den kompetansen, fokuset, tilliten og engasjementet som gjør ham til den beste konsernsjefen for Norwegian, sier styreleder Svein Harald Øygard.

Får æren

Geir Karlsen får mye av æren for å stå bak redningsaksjonen for Norwegian.

– Karlsen har ledet restarten av Norwegian på en ypperlig måte. Det han har fått til den siste tiden, kan nær kalles et mirakel. Han har utviklet en forretningsplan og etablert en solid finansiell base for selskapet. Det har vært en krevende prosess han har fått stor anerkjennelse i finansmarkedet for, sier Øygard til NRK.

Han vil ikke si noe om årsaken til at Schram ikke lenger er ønsket.

– Det går jeg ikke inn på. Det viktigste er at Karlsen skal lede Norwegian fremover, og det ser vi fram til, sier Øygard.

Jacob Schram var sjef i Circle K før han ble utnevnt til ny Norwegian-sjef i november 2019.

Da hadde finansdirektør Geir Karlsen sittet i sjefsstolen som konstituert etter at Norwegian-grunnlegger Bjørn Kjos kunngjorde sin avgang i juli. Da Schram kom inn, gikk Karlsen tilbake til jobben som finansdirektør og visekonsernsjef.