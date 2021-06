Per Inge Torkelsen er død

innenriks

På vegne av familien meddeler vi det trist budskap om at Per Inge Torkelsen døde i kveld, tirsdag 22. juni, opplyser Gunnar Kvassheim og Per A, Thorbjørnsen på vegne av familien til NTB.

Per Inge døde på Radiumhospitalet som følge av vedvarende alvorlige komplikasjoner etter en operasjon i høst. Han døde med alle sine nærmeste rundt seg. Han etterlater seg kone, fire barn, to barnebarn og familie for øvrig, opplyser de.

Per Inge hadde bak seg et enestående liv som artist, samfunnsdebattant, forfatter, og politiker.

Han var kanskje den mest kjente personen fra Stavanger de siste 30–40 årene, skriver Stavanger Aftenblad.

Humorist og politiker

Per Inge ble født 21. mars 1953 og var utdannet adjunkt fra lærerskolen i Stavanger. Han har jobbet som postmann, skraphandler og illusjonist, og han har vært norgesmester i trylling.

Han har skrevet over 1.000 historier og epistler i Stavanger Aftenblad, samt en rekke kåserier for NRK radio. Han har også vært programleder på barne-TV og hadde i en periode faste innslag i «Norge Rundt».

Per Inge Torkelsen har lenge vært medlem av partiet Venstre. På slutten av 1970-tallet var han leder i Rogaland Unge Venstre. Han har sittet i bystyret i flere perioder.

I tillegg var Per Inge en ivrig samfunnsdebattant, foredragsholder, konferansier og standupkomiker.

Forfatter

Sin første bok ga Torkelsen ut i 1986, og det skulle komme over 20 bøker, blant annet «Den store stygge idrettsboka», der han på en sarkastisk måte tok for seg idrettens negative sider. Flere av bøkene hans skapte bruduljer, både blant idrettsfolk og pensjonister.

Men det var som humorist og scenepersonlighet Torkelsen var mest kjent, særlig gjennom Løgnaslaget. Gruppen var et resultat av studentrevyer på Lærerskolen. Sammen med Steinar Lyse, Dag Schreiner og Bjørn Aslaksen ble han og Løgnaslaget enormt populære ut over 80-tallet. De har spilt revyer i 40 år og vært en av de store suksessene i Humor-Norge.

Per Inge var en av stifterne av Den store Norske Humorfestivalen. Han fikk også grunnlagt Norsk Barnemuseum i 2001, et resultat av hans enorme interesse for samlinger, historie, oppvekt og lokalhistorie.