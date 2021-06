Studiekommuner får ekstra vaksinedoser

innenriks

Det betyr at studenter kan få første dose i hjemkommunen når de er hjemme på sommerferie og den andre dosen når de kommer til studiestedet til høsten.

– Dette er en nyhet jeg har gledet meg skikkelig til å fortelle. Ikke bare sparer vi studentene for utgiften det er å måtte reise hjem for å ta vaksine, men vi bidrar også til at de blir fullvaksinert uten unødige forsinkelser. Det betyr at studenter landet over vil få en vesentlig bedre start på utdanningen sin i høst både faglig og sosialt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

– Nå forventer jeg at utdanningsinstitusjonene legger til rette for at studentene kan være så mye som mulig på campus, og at de inkluderer andreårsstudentene i fadderuken, sier han.

Den ekstra tildelingen av vaksiner vil først skje etter at alle over 18 år har fått første dose, og den vil skje slik at alle studenter vil få dose to innen tolv uker.

I Norsk Studentorganisasjon (NSO) er de glade for avgjørelsen.

– Vi håper dette betyr at flere utdanningsinstitusjoner får mulighet til å gjennomføre fysisk studiestart. Det er viktig for studenter over hele landet etter et annerledes og tøft år. Studiestarten danner mye av grunnlaget for det faglige og det sosiale for resten av studietiden, og er derfor kjempeviktig, sier påtroppende leder Tuva Todnem Lund til NTB.

