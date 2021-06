Kriseledelsen i Grimstad ber alle om å droppe sosiale samlinger

innenriks

Tirsdag kveld kunne kommunikasjonssjef Petter N. Toldnæs i Grimstad kommune bekrefte til Agderposten at kommunen hadde passert 1.500 innbyggere som enten sitter i isolasjon, karantene eller ventekarantene.

Onsdag morgen møttes Grimstads kriseledelse for å diskutere lokale tiltak for å hindre ytterligere smittespredning. Kriseledelsen kunne etter møtet fortelle at det ikke vil innføres strengere lokale tiltak. Samtidig kommer de med klare anbefalinger.

Blant annet anbefaler de at alle mellom 15 og 20 år må teste seg. Alle i kommunen anbefales også å avstå fra alle sosiale sammenkomster, og sankthansfeiring må bare foregå med egen kohort.

Kommunen skal i møte med Folkehelseinstituttet onsdag ettermiddag. Ordfører Beate Skretting (H) utelukker ikke at det kan komme lokale tiltak etter dette møtet, skriver avisen.

(©NTB)