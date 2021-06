Lørenskog-mor anker drapsdom

innenriks

– Vi anker på bakgrunn av at det kan være tvil om tilregnelighet i gjerningsøyeblikket, sier hennes forsvarer, advokat Gunhild Lærum, til Dagbladet.

Kvinnen ble i Romerike og Glåmdal tingrett kjent tilregnelig og dømt til lovens strengeste fengselsstraff for med overlegg å ha drept sine to sønner på ett og sju år i juli fjor. Hun ble også dømt for underslag mot den ene sønnen og for å uriktig ha lagt skylden for drapene på eksmannen.

– Det var tre personer som så henne den dagen og som har sagt at de har oppfattet henne som psykotisk. Hun er selv ingen lege eller psykiater, men handlingen er så ubegripelig og vanskelig å forstå at hun mener hun må ha vært psykotisk, sier Lærum til NTB.

Innlagt på sykehus

Kvinnen har helt siden hun ble funnet inne i den røykfylte leiligheten på Skårer i Lørenskog om morgenen den 19. juli i fjor, vært innlagt på psykiatrisk sykehus, etter hvert som erstatning for varetektsfengsel, fordi hun anses å lide under akutt selvmordsfare.

Etter at dommen mot henne falt den 10. juni, har forsvareren ved hjelp av medisinsk personell hjulpet klienten med å forstå innholdet og konsekvensen av dommen.

Under rettssaken forklarte kvinnen at hun ikke kunne huske noe fra kvelden før eller natta da drapene skjedde, men erkjente at det ikke kunne være noen andre som hadde begått dem.

Silingsprosess

Sakkyndige som har undersøkt kvinnen, sa i retten at kvinnen trolig husker drapene, men at hun har blokkert minnet av handlingene, og at hun derfor ikke var utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

– Nå leverer vi et støtteskrift til anken, og så må den gjennom en silingsprosess hvor vi må se om den blir godtatt av lagmannsretten, sier Lærum.

