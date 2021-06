Unge Høyre raser mot forslag om 25-årsgrense for e-sigaretter

innenriks

– Det gir ikke mening at man må være 25 for å kjøpe e-sigaretter, men 18 for vanlige sigaretter som er mye farligere, sier Svenneby til VG.

– Du kan drikke deg dritings på tequila når du er 20, stemme og avgjøre landets fremtid når du er 18 og sendes til Afghanistan for å forsvare landet, men å røyke e-sigaretter er så farlig at da må staten inn og beskytte borgerne av Norge til de er 25, fortsetter han.

Helseminister og Høyre-politiker Bent Høie sa tirsdag at forskning viser at e-sigaretter kan være en inngangsport til røyking blant unge.

– Derfor sender jeg nå på høring forslag til strengere regulering av e-sigaretter, som skal beskytte barn og unge mot helseskader og hindrer at nye generasjoner blir avhengig av nikotin, sa Høie.

I dag er e-sigaretter med nikotin forbudt i Norge, men de vil bli lovlige når tobakksdirektivet trer i kraft, sannsynligvis i begynnelsen av neste år.

