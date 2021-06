Miljødirektoratet varsler overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner til Norwegian

innenriks

Flyselskapet har ikke levert kvotene for fjoråret innen fristen. Miljødirektoratet mener at kvoteforpliktelsene er gjeldende uavhengig av at Norwegian har vært gjennom en rekonstruksjonsprosess, skriver E24.

– Dette er ikke penger selskapet skylder oss eller statskassen, men kvoter de er pliktige til å levere til EU-systemets felles sentrale kvote-oppgjørskonto, opplyser seksjonsleder Einar Knutsen i direktoratets klimaavdeling.

De har sendt Norwegian et forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr på nær 400 millioner kroner. Selskapet har frist til 6. juli med å gi sin uttalelse. Dersom gebyret blir vedtatt, får selskapet to uker på seg til å betale. Regningen kan stige til 600 millioner kroner dersom det viser seg at Norwegian er nødt til å kjøpe ytterligere kvoter i det europeiske kvotemarkedet.

– Vi har ikke annet å si enn at vi har mottatt brevet, og at vi vil behandle det i løpet av den nærmeste tiden, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian.

