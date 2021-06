EU-byrå vil forkorte vaksineintervallet – FHI vil fortsette med langt intervall

innenriks

I en ny anbefaling sier ECDC at intervallet mellom de to koronavaksinedosene bør forkortes til tre uker for å sikre beskyttelse mot deltavarianten av koronaviruset.

Denne varianten er nå dominerende i Storbritannia og er trolig mye mer smittsom enn alfavarianten som har dominert til nå.

Til NTB sier Folkehelseinstituttet at de likevel vil fortsette med det nåværende vaksineintervallet i Norge, som er på inntil tolv uker.

– Én dose mRNA-vaksine fra Pfizer eller Moderna beskytter godt mot sykdom forårsaket av alfavarianten, og noe mindre mot deltavarianten. Ved smitte med delta etter én vaksinedose vil sykdommen antakelig være mildere enn hos uvaksinerte, og risikoen for å smitte videre vil være lavere enn blant uvaksinerte, sier overlege i FHI Sara Viksmoen Watle til NTB.

Hun sier også at studier fra Storbritannia viser at beskyttelsen mot mer alvorlig sykdom med deltavarianten fortsatt er god etter bare én dose.

– Vi regner med at epidemien likevel kan holdes under kontroll med effektiv gjennomføring av dagens tiltak og fortsatt rask vaksinasjon av flest mulig. For å nå flest mulig tidlig med minst én dose er det fornuftig å fortsette med et langt intervall mellom dosene på inntil 12 uker, sier Watle.

FHI sier at de risikogruppene som gjenstår å vaksinere, vil få et kortere intervall mellom dosene for å oppnå full beskyttelse tidligere.

