Sp vil utsette innføring av tidlig ultralyd

innenriks

Toppe sier til Klassekampen at hun mener det er uforsvarlig å innføre tidlig ultralyd til alle gravide så lenge det er jordmormangel.

Arbeiderpartiet, SV og Frp sikret i mai i fjor flertall for å tilby tidlig ultralyd til alle kvinner i første trimester. Senterpartiet stemte imot.

Innføringen av tilbudet er kraftig forsinket og nå vil Toppe at det hele blir satt på pause. Med den massive jordmormangelen er det ikke forsvarlig å innføre nye jordmoroppgaver i dag, mener Toppe.

Uforsvarlig

– Slik situasjonen er i fødsels- og barselomsorgen i dag synes jeg ikke det er forsvarlig. Flertallet må innse at det ikke handler om penger, men også om knappe personellressurser, sier hun.

Toppe viser til at det fram mot 2035 vil mangle 700 jordmorårsverk, ifølge en fersk utredning fra Helsedirektoratet. Hele en av tre jordmødre er over 55 år, og det blir ikke utdannet nok nye jordmødre.

Toppe er ærlig på at hun er mot innføring av tidlig ultralyd, men understreker at hun nå roper varsku på grunn av personalsituasjonen

– Jeg etterlyser en debatt om prioriteringer, sier hun.

Tapt sak

Både SV, Arbeiderpartiet og Frp er enige i at det må utdannes flere jordmødre, men mener Toppe byr til omkamp om en tapt sak.

– Toppe må innse at hun har tapt. Dette er vedtatt, og jeg forventer at Stortingets vedtak blir fulgt opp, sier Morten Stordalen, som sitter i helsekomiteen for Frp.

Tidlig ultralyd i første trimester kan sammen med en NIPT-test indikere om fosteret har Downs syndrom eller de dødelige tilstandene trisomi 13 og 18. NIPT er en analyse av fosterets arvestoff i en blodprøve fra den gravide.

I dag får alle gravide et tilbud om ultralyd i andre trimester.

(©NTB)