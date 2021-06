270 anmeldelser for brudd på karantenehotell-plikten – de fleste blir henlagt

innenriks

Av de 270 anmeldelsene har åtte fått bot på 20.000 kroner, og to har fått påtaleunnlatelse, opplyser Øst politidistrikt til NTB. Politidistriktet har karantenehotellene ved Gardermoen.

Det gjenstår fortsatt etterforskning i en del av sakene, men en god del av sakene blir henlagt.

Det skyldes blant annet at mange av anmeldelsene blir opprettet uten at det er tid til å gjøre særlige undersøkelser mens grensekontrollen pågår, opplyser politiet. Når de i etterkant av kontrollen får anledning til å undersøke, er det ofte at de ikke finner grunnlag eller nok bevis for å straffeforfølge.

I tillegg sier politiet at flere av anmeldelsene har vært mangelfulle. Forvirring rundt hvilke regler som gjelder og hvilke man er juridisk bundet av på karantenehotell, førte til at regjeringen sendte ut et rundskriv om karantenehotellene.

Også feilanmeldelser der personen har gjennomført karantene på et annet hotell enn man trodde, fører til henleggelse.

Ordningen med karantenehotell er avviklet for personer som har vært på reise i EØS og Schengen, men gjelder fortsatt for personer som har vært på reise i andre land, inkludert Storbritannia.

(©NTB)