Enighet i mekling i helseplattformen – streik avverget

Oppgjøret gjelder over 200 ansatte med medlemmer i 14 ulike forbund. De fleste er ansatt ved St. Olavs hospital, Helse Møre og Romsdal og Helse nord-Trøndelag og nærliggende kommuner.

– Det var viktig for oss å få på plass en grunnleggende regulering av arbeidstiden, sier Deltas forbundsleder, Lizzie Ruud Thorkildsen, som var forhandlingsleder for YS Spekter i meklingen.

– Vi er tilfreds med at vi fikk et meklingsresultat som sikrer de ansatte forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår. Meklingsresultatet gir et lønnsoppgjør som sikrer kjøpekraften, sier Thorkildsen.

Overenskomsten inneholder blant annet regulering av arbeidstid, lønn, tillegg og bestemmelser om kompetanseutvikling.

