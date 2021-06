225 nye koronasmittede personer registrert siste døgn

innenriks

De siste sju dagene er det i snitt registrert 181 koronasmittede per dag her i landet. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå også på 181.

I alt har 131.037 personer testet positivt på koronatester her i landet siden februar i fjor.

Til nå har 2.495.201 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.544.244 personer er fullvaksinerte med to doser.

Tirsdag var 24 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var én mindre enn dagen før. Til sammen er 792 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020.

