DN: Danske Bank har tatt for høye renter på purregebyrer – 190.000 norske kunder kan være rammet

Banken har i enkelte tilfeller også tatt for høye purregebyrer.

«Det er fortsatt uklart hvor mange som er blitt feilbelastet, men vi understreker at undersøkelsene vi har gjort til nå tyder på beløpet som er belastet for mye, er relativt lavt for deg som kunde», skriver banken på sine egne nettsider, ifølge Dagens Næringsliv.

Banken opplyser at kundene vil bli refundert fullt ut, inkludert det originale gebyret som i sin tid ble innkrevd.

– Vi har dessverre identifisert at vi har tatt oss for høye renter på purregebyrer. Det dreier seg potensielt om opptil 190.000 norske kunder. Det er viktig å påpeke at det er snakk om relativt små summer per kunde, sier kommunikasjonsdirektør Stian Arnesen i Danske Bank.

