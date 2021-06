Drammen innfører selfie-restriksjoner under vaksinering

innenriks

Ifølge NRK er budskapet tydelig ved inngangen til Drammenshallen, der kommunen driver med vaksinering: «Av hensyn til personvernet er det forbudt med fotografering i vaksinasjonssenteret».

Vaksinekoordinator Kristina Vejlgaard synes at det er fint av folk deler gleden rundt at man har blitt vaksinert, men ber om at man ser hvor man tar bilde, spør om tillatelse og alltid tenker på andre.

– Vi sier ikke at det ikke er lov å ta bilde. Man får heller dele bilde av seg selv alene eller bilde av bomullsdotten på armen, sier Vejlgaard.

(©NTB)