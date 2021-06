Medietilsynet vil stanse Discoverys pengespillreklamer fra utlandet

innenriks

Medietilsynet mener det kan være grunnlag for å hindre Telenor, Telia, RiksTV, Canal Digital, VCB (Viasat) og Altibox i å sende utenlandske pengespillreklamer på Discoverys kanaler.

– Vi sender nå varsel om dette til TV-distributørene. De får så mulighet til å forklare sitt syn før Medietilsynet gir et slikt pålegg, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

En ny regel i kringkastingsloven, som trådte i kraft fra 1. januar i år, gjør at Medietilsynet kan pålegge norske TV-distributører å fjerne eller vanskeliggjøre tilgangen til reklamen på TV for pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

– Vi mener distributørene har mulighet til å stoppe denne reklamen. Medietilsynets foreløpige vurdering er derfor at det kan være grunnlag for å pålegge distributørene å stanse den markedsføringen for utenlandske pengespill som Discovery sender på TV-kanalene FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge, sier Velsand.

