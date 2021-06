Norske klimagassutslipp er lavere enn antatt

innenriks

Statistisk sentralbyrå skriver onsdag at de nye tallene viser at Norge i fjor hadde klimagassutslipp på 49,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter. I de foreløpige tallene som ble publisert 8. juni, var utslippene beregnet til å være på 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dermed var utslippene i fjor 1,4 prosent lavere enn opprinnelig antatt.

Samtidig er det avdekket lavere utslippstall hvert år helt tilbake til 1990. Årsaken er at det er avdekket en feil i programmet som beregner utslipp fra kysttrafikk og utenriks sjøfart. I 2020 var feilen på 20 prosent, mens den i 1990 var på 11 prosent.

Ifølge de nye tallene var det derfor en nedgang på 3,4 prosent i klimagassutslippene i Norge fra 1990 til 2020.

Også tidligere i år ble det avdekket en feil i SSBs utslippstall. Da var det en feil med beregningen av forbrukstall for marine gassoljer og autodiesel som gjorde at utslippstallene for 2012 til 2019 måtte justeres opp.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier at justeringene til SSB er faglige spørsmål.

– Det relevante politiske spørsmålet er om trenden er at utslippene går opp eller ned. Og fasit er at under denne regjeringen går utslippene jevnt nedover, sier Rotevatn.

(©NTB)