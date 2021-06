Til sammen 353 personer har fått påvist deltavarianten i Norge

innenriks

I uke 21 var antallet bekreftede tilfeller av deltavarianten 50 i Norge. På fire uker har det tallet økt til 353, ifølge FHI. De fleste tilfellene knytter seg til større utbrudd som alle skyldes det FHI kaller separate importhendelser. Minst 16 prosent av delta-tilfellene er påvist hos innreisende til Norge i mai og juni.

Ukesrapporten viser også at trenden i smittespredningen har vært synkende, og det gjennomsnittlige reproduksjonstallet har fra 27. mai vært på 0,7. Reproduksjonstallet, R-tallet, viser hvor mange en enkelt koronasmittet person smitter videre.

FHI legger til at en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser, estimerer at R-tallet for en uke siden var på 1,0.

Det er fortsatt forskjeller i smittetrenden fra fylke til fylke, og det er Rogaland og Agder som har hatt mest smitte per 100.000 innbyggere i uke 24 og 25. Reproduksjonstallet i Rogaland er fra 1. juni i gjennomsnitt på 2,2, og FHI anser smittetrenden der som økende.

Samtidig understreker FHI at forekomsten av smitte er lav i nesten alle kommuner i Norge, og at utbruddene de siste ukene raskt har blitt brakt under kontroll. Forekomsten av nye innleggelser på sykehus og på intensivavdelinger er fortsatt lav.

