Vipps slår seg sammen med Mobilepay og Pivo

Sammen skal de tilby bedre løsninger for mennesker og bedrifter over hele Norden og bli mer konkurransedyktige i det europeiske betalingsmarkedet

– Konkurranse innen betalinger er global, ikke lokal, og vi trenger et enda sterkere fotavtrykk for å konkurrere med internasjonale aktører. Ved å kombinere tre av de mest elskede merkevarene i Norden og bygge en enda sterkere teknologiplattform, kan vi skape betalingsforenkling i verdensklasse for alle, sier Rune Garborg, administrerende direktør i Vipps.

Det er Rune Garborg som skal lede selskapet.

Det nye selskapet vil ha en samlet brukerbase på 11 millioner forbrukere, over 700 millioner årlige transaksjoner og 330.000 bedrifter over hele Finland, Danmark og Norge.

– Det vil skape et mye sterkere utgangspunkt for å gi kunder – både sluttbrukere og selgere – flere og enda bedre løsninger, sier administrerende direktør Claus Bunkenborg i Mobilepay.

Selskapet vil ha hovedkvarter i Oslo og være underlagt reguleringer fra norske myndigheter.

