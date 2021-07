14 nye koronatilfeller i Porsgrunn – fester frarådes

innenriks

To av de smittede torsdag har foreløpig uavklart smittevei, ti er personer i ulik alder knyttet til et utbruddet i ungdomsmiljøet, og to er på et skip. De som er på skipet, har ikke vært i kontakt med øvrige innbyggerne, opplyser kommunen i en pressemelding torsdag kveld.

– Nå stiger smitten i Porsgrunn, og vi fraråder fester og større private sosiale sammenkomster denne helgen. Man bør ha en lav terskel for å teste seg, og hvis man har symptomer eller har vært nær mulig smittede personer, så må man ha en vanlig test. Hurtigtester kan ha falske negative, og er ingen garanti mot smitte, sier Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap).

Han opplyser at kommunen nå øker testkapasiteten for å bekjempe utbruddet. På grunn av situasjonen kan folk bli bedt om å gå i ventekarantene ved behov.

– Vi oppfordrer til felles innsats for å slå utbruddet tilbake. Det viktigste er at hver enkelt begrenser antallet nærkontakter, og at porsgrunnsfolk tester seg ved den minste mistanke, sier Kåss.

(©NTB)