Finansdepartementet godkjenner DNBs oppkjøp av Sbanken

DNB opplyste i en børsmelding like før klokken 12 torsdag at Finansdepartementet etter tilråding fra Finanstilsynet har godkjent oppkjøpet av Sbanken.

Det siste hinderet for et oppkjøp er Konkurransetilsynet. I forrige uke varslet de at de vil undersøke oppkjøpet nærmere før de kommer med en avgjørelse.

– DNB og Sbanken vil bli en stor aktør i markedet for fondsdistribusjon, og dette kan gå ut over forbrukerne ved at de risikerer høyere priser. Dermed trenger vi å se nærmere på dette oppkjøpet for å vurdere om det er grunnlag for å stoppe det, sa avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet til NTB torsdag i forrige uke.

Konkurransetilsynet har frist til 26. august med å enten tillate oppkjøpet eller sende et nytt varsel til DNB og Sbanken om at det er aktuelt å stanse oppkjøpet. Endelig frist i saken er 7. oktober 2021.

Oppkjøpsplanene til DNB ble kjent 15. april i år.

