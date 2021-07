Lastebåt slept til kai etter grunnstøting utenfor Vesterålen

innenriks

Redningsskøytene DNV og Knut Hoem bisto da den nær 60 meter lange båten ble slept til Stokmarknes, der den skal undersøkes.

– Lasteskipet ankom kai for omtrent et kvarter siden. Nå skal skroget sjekkes for skader, men det tar rederiet og kystverket hånd om, opplyser vakthavende redningsleder Olav Bjørgaas ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB klokken 7.25 fredag morgen.

Mannskapet på seks kom uskadd fra det, men to av dem ble hentet om bord i ei redningsskøyte. Nødetatene fikk melding om grunnstøtingen rundt 20 minutter over midnatt natt til fredag.

Båten kom seg av grunn for egen maskin, men skal ha fått en liten lekkasje.

– Heldigvis var været godt i natt, sier Bjørgaas.

Politiet i Nordland sier de vil se på saken og snakke med de involverte.

– Vi vil rutinemessig gjøre undersøkelser i saken for å få en oversikt over hva som har skjedd, sier operasjonsleder Kai Eriksen i Nordland politidistrikt til NTB.

