Ber om ny kommisjon om pengebruken under pandemien: – Det er grunn til å være bekymret

innenriks

– I realiteten er slik politikk overføringer fra fellesskapet til kapitaleiere, sier Magne Mogstad, som er professor ved Chicago University til E24.

Bakgrunnen er sakene omtalt av E24 og Aftenposten, der Norwegian-topper fikk millioner i hemmelig bonus, og at halvparten av bedriftene som fikk kontantstøtte i fjor, økte årsresultatet fra 2019 til 2020.

Bedriftseiere kan ikke bare få gevinsten når det går bra. De må også bære risikoen om det går dårlig, mener han.

– Det er all grunn til å være bekymret over at det er blitt en bred politisk enighet om at skattebetalerne skal kompensere kapitaleiere for økonomiske tap, enten det skyldes fall i oljepriser eller nedgang i husholdningers etterspørsel på grunn av smittefare, sier han til avisa.

Regjeringen har satt ned flere ekspertutvalg og kommisjoner som har sett på den økonomiske politikken, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Regjeringen har hele tiden vært opptatt av tilbakemeldinger fra eksperter og andre når det gjelder den økonomiske politikken under pandemien, både til utforming underveis og evaluering i ettertid, sier han og legger til:

– Hvorvidt det er behov for ytterligere ekspertutvalg, må vi komme tilbake til. I første omgang ser vi fram til koronakommisjonens andre rapport.

(©NTB)