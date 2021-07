FHI: Deltavarianten kan overta i Norge i løpet av sommeren

innenriks

– Godt smittevernarbeid i kommunene kan bidra til å forsinke spredningen av denne varianten i Norge og bringe eventuelle utbrudd under kontroll. God vaksinasjonsdekning bidrar. Likevel utgjør delta en ny og viktig utfordring som krever nøye overvåking, nøye vurdering av tiltaksnivå og god etterlevelse av tiltak, direktør Camilla Stoltenberg i FHI i en pressemelding.

Har beredskap for å gjeninnføre tiltak

Stoltenberg sier samtidig at Norge er bedre rustet mot deltavarianten enn det vi var mot alfavarianten.

– De med størst risiko for alvorlig forløp av koronaviruset, er nå i stor grad fullvaksinert i Norge. Det gjør at vi er bedre rustet mot deltavarianten sier hun.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI forteller samtidig at spredningen av deltavarianten i Norge ikke går så fort som først fryktet.

– Vi har beredskap for å gjeninnføre tiltak også i Norge, men med økning i vaksinedekningen er vi bedre beskyttet, og det bremser smitten. Vi ser også at delta har spredt seg litt mindre raskt enn alfa. Den har ikke overtatt i like raskt tempo som alfa gjorde, sier Vold til TV 2.

Kan utsette gjenåpningsplanen

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie skal mandag ettermiddag fortelle om de neste stegene i gjenåpningen av Norge.

Torsdag varslet Høie en mulig utsettelse av trinn fire i gjenåpningsplanen som følge av deltavarianten. Han har fått støtte fra Guldvog og statsminister Erna Solberg (H).

– Men jeg tror ikke at det blir nødvendig å gå tilbake, sier hun til NTB.

Solberg påpeker også at deltavarianten allerede påvirker noen av de tingene regjeringen gjør. Blant annet strengere tiltak på grensa.

– For hvert steg vi gjør, må vi tenke grundigere igjennom hvor raskt vi kan gjøre nye åpninger, sier hun.

Vaksinebeskyttelse

Foreløpige data indikerer at vaksinasjon med bare én dose mRNA-vaksine ser ut til å beskytte litt mindre mot mild sykdom forårsaket av delta enn av alfavarianten, konkluderer FHI. Beskyttelsen er derimot svært god etter to doser.

Risikoen for videre smitte fra vaksinerte antas uansett å være redusert sammenlignet med uvaksinerte, skriver FHI.