Elbil i brann på Enerhaugen i Oslo

innenriks

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 00.55.

Oslo brann- og redningsetat opplyser til NTB at de har sendt flere brannbiler til stedet, og at det er spredningsfare til andre parkerte biler.

– Det er en elbil som brenner, en Hyundai Kona, vi er ikke sikre på om det brenner i batteripakken, så vi får se hva vi gjør. Det er usikkert hvor lang tid dette tar, sier vaktkommandør Ola Klakegg i Oslo brann- og redningsetat.

Ved 1.30-tiden opplyser Oslo-politiet på Twitter at brannen er slukket, og at brannvesenet mener det er mistanke om ildspåsettelse da det har brent under bilen. Bilen skal taues inn for tekniske undersøkelser.

Dette er den andre brannen i en Hyundai Kona på kort tid i Oslo. Onsdag i forrige uke brant det i batteriene på en Kona på Sinsen i Oslo. Hyundai har tilbakekalt 6.000 biler i Norge for å bytte ut batteripakken på grunn av brannfare, skriver Avisa Oslo.

Tilbakekallingen gjaldt biler som ble produsert mellom 29. september 2017 og 20. mars 2020, har Hyundai tidligere opplyst.

