Flammer slo opp fra taket på bedehus i Stavanger

innenriks

Brannen ble meldt til nødetatene klokken 5.23, og politiet frykter at en brannstifter går løs.

– Brannen begynte i en kleskonteiner som står ved bedehuset. Derfra har ilden spredt seg til en vegg i bygningen. Klokken 6 brant det på loftet, og det kom flammer fra taket, forteller operasjonsleder Helene Strand i Sørvest politidistrikt til NTB.

Stavanger Aftenblad skrev at det klokken 6.20 fortsatt er mye røyk på stedet, men ingen åpne flammer. Brannvesenet river en del av kledningen på bedehuset for å hindre at brannen blusser opp igjen.

I sommer har det vært flere mindre branntilløp i nabokommunen Randaberg, og politiet frykter at det kan være en sammenheng mellom brannene.

– Det kan være en sammenheng, og vi søker etter mistenkelige personer, sier Strand.

(©NTB)