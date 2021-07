Forskere fant virus i luften fire meter unna koronasmittede

innenriks

– Det var uventet og interessant, men vi kan dessverre ikke si om virus som transporteres over slik avstand i luft, er smittsomt, sier seniorforsker Jostein Gohli i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til Romerikes Blad.

Det er Gohli som har ledet forskningsprosjektet «NorCov2», som det siste året har undersøkt hvordan koronaviruset opptrer i offentlig rom.

Forskerne undersøkte blant annet andelen viruspartikler i luften rundt syke personer på ulike distanser, i et forsøk på å måle forekomsten av viruset i rommet. Den lengste målte distansen var fire meter.

Likevel er det ikke forsket på om det i disse tilfellene er nok viruspartikler i luften til å smitte videre.

– Det er mange puslespillbrikker som skal på plass før man kan si noe om hva som er trygg avstand og ikke, sier Gohli til VG.

Studiens mest oppsiktsvekkende funn var at det ble funnet mer virus i luften rundt pasienter innlagt på inhalasjonsbehandling, enn andre smittede, noe som er en indikasjon på at inhalasjonsbehandling er assosiert med økt risiko for helsepersonell.

Dråpesmitte anses likevel å være den viktigste smitteveien for koronaviruset.

