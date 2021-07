Mann til Ullevål etter knivslagsmål i Oslo

innenriks

Politiet fikk melding om voldshendelsen klokken 1.06. Den skadde, en mann i slutten av 20-årene, fikk først behandling for kuttskader på legevakten etter at han tok seg dit på egenhånd, men skadene viste seg å være så alvorlige at mannen måtte sendes til Ullevål sykehus.

– Meldingen vi fikk inn, gikk ut på at flere personer sloss, og at det var sett en kniv. Flere patruljer rykket ut og påtraff kort etter en mann i nærheten som hadde kastet fra seg en kniv. Han er pågrepet og sitter i arresten i påvente av avhør, sier operasjonsleder Magne Olsvoll i Oslo politidistrikt til NTB.

