20-åring mistenkt for fire forsøk på voldtekter i løpet av én natt

Hendelsene skal ha funnet sted natt til 5. juni. To dager senere ble mannen varetektsfengslet for fire uker, siktet for tre forsøk på voldtekter, skriver Avisa Oslo. Fredag fikk han forlenget varetektsfengslingen med ytterligere fire uker i Oslo tingrett.

Politiet mener mannen hadde til formål å voldta de fire kvinnene, men at han ikke lyktes.

Etter den første varetektsfengslingen mottok politiet ytterligere én anmeldelse, som de knytter opp mot de tre andre anmeldte overfallene.

Årsaken til at politiet mistenker 20-åringen for å stå bak alle tilfellene, er fellestrekk mellom hendelsene. Politiet mener mannen skal ha overfalt og forgrepet seg på kvinnene mens de var på vei inn i bygårdene de bor i.

– Vi etterforsker saken bredt, men mener det ikke er grunnlag for å si at vi leter etter ytterligere en gjerningsperson, sier politiadvokat Hilde Strand til avisen.

Politiet opplyser at siktelsen for ett av forholdene er noe svekket. Under fredagens fengslingsmøte, kom det fram at mannen formelt er siktet for to av forholdene og at han etterforskes som mistenkt for de andre to anmeldte forholdene.

20-åringen har i avhør tilstått deler av forholdene han er siktet for.

