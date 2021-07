En av fem med innvandrerbakgrunn vil feriere i utlandet

innenriks

Det kommer fram i Norsk koronamonitor fra Opinion. 24.000 personer er spurt om hvorvidt de antar at sommerferien blir i Norge.

Blant dem med innvandrerbakgrunn oppgir 19 prosent «nei» på dette spørsmålet, mens 16 prosent svarer «vet ikke». Blant dem uten innvandrerbakgrunn svarer 8 prosent «nei» og 7 prosent «vet ikke».

– Sannsynligheten for å reise til utlandet i sommer øker med to til tre ganger dersom man har innvandrerbakgrunn, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun understreker samtidig at folk med innvandrerbakgrunn utgjør én million mennesker med høyst ulike reisemål og reiseformål.

I uka som var, oppga 59 prosent at de synes åpningen av samfunnet går i riktig tempo. 28 prosent syntes det går for fort, og 13 prosent mente det skjer for sakte. Totalt 35.500 personer er spurt om dette.

