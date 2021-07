Åtte personer siktet for tyverier av luksusmøbler i Oslo

innenriks

Av disse ble fire først pågrepet og varetektsfengslet. Politiet beslagla da interiørartikler for flere hundre tusen kroner. I ettertid har ytterligere fire personer blitt siktet i én eller flere av sakene.

Politiet har etter lengre tids etterforskning gått til aksjon mot et større miljø som har drevet med omfattende tyverier av stoler, lamper og annet dyrt interiør.

Miljøet bestående av norske menn i 30-årene hovedsakelig bosatt i Oslo. Noen er ukjent for politiet, mens andre er kjent fra før.

Bar ut møbler mens ansatte så det

– De har rett og slett gått rett inn i butikker/ kontorlokaler i åpningstiden og båret stoler eller annet interiør ut av lokalene. Noen ganger under ansattes åsyn, sier politiadvokat Nora Eek-Nielsen i Oslo politidistrikt.

Møblene er hovedsakelig stjålet fra kontorlokaler og interiørbutikker, men også fra serveringssteder, opplyser politiet i Oslo.

Enkelte av personene mistenkes også for tyverier av mindre gjenstander som solbriller og klær.

Foregått over lengre tid

Gjerningspersonene har stjålet gjenstander til bruk i egne hjem, men har også solgt ting videre på auksjoner og nettsteder.

– Vi ser at dette miljøet har operert over lengre tid. Covid-stengte butikker og kontorlokaler la en demper på aktiviteten. Det var derfor viktig for oss å aksjonere nå når samfunnet er i ferd med å åpne opp igjen, sier Eek-Nielsen.

Tyveriene har for det meste foregått i Oslo, men politiet undersøker om de har vært aktive andre steder i Norge og i utlandet.

Flere designmøbler

Politiet beslagla en rekke designmøbler, deriblant to stoler av typen Ekstrem, designet av Terje Ekstrøm. Stolene har en pris på om lag 18.000 kroner i butikk. Det ble også funnet en rekke Syveren-stoler fra Arne Jacobsen. De selges for rundt 6.000 kroner.

Designklassikeren Egget av Arne Jacobsen i svart skinn ble også funnet. Stolen selges for over 100.000 kroner i butikk, mens Wing Chair av Wegner har en salgspris på 42.000 kroner.