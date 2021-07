innenriks

Det er mindre ubehagelig og gir nesten like sikre svar, opplyser Folkehelseinstituttet.

Test fra neseboret innebærer at en pinne føres cirka 1 cm inn i neseboret, i stedet for helt bak i nesesvelget.

De som er aktuelle for denne testmetoden, er for eksempel personer som ikke har symptomer, men testes fordi de har vært på reise, fordi de kan ha vært utsatt for smitte, eller fordi de trenger det til koronasertifikat eller for adgangstesting.