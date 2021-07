Far fikk seks års forvaring etter overgrep mot ett år gammel datter

innenriks

Mannen ble pågrepet under ett døgn etter at Sørvest politidistrikt fikk tips om saken, opplyser politidistriktets nettpatrulje på Facebook.

Det var en annen mann som for et år siden oppsøkte en politistasjon i Sørvest politidistrikt etter at han hadde fått tilsendt videoer fra en ukjent bruker på Snapchat som viste overgrep mot et lite barn.

Operasjon Spiderweb i Sørvest politidistrikt ble umiddelbart kontaktet, og under ett døgn senere ble mannen pågrepet i et annet politidistrikt.

I tillegg til forvaringsdommen er mannen i 30-årene også dømt til å betale 225.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede, og forbys også å kontakte sin datter for en periode på fem år.

– Vi som har overgrep mot barn som arbeidsområde, har mange tunge dager på jobb. Det er dessverre mange overgrep vi ikke får avdekket, men denne jenta fikk vi heldigvis hjulpet, sier Oddgeir Høyekvam, leder av Operasjon Spiderweb.

Tiltalte har erkjent straffskyld, men har anket reaksjonsfastsettelsen forvaring til lagmannsretten. Ankesaken kommer opp til høsten.

