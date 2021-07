Flere mindreårige satt på glattcelle i mer enn ett døgn i fjor

innenriks

Blant de 24 var det seks 15-åringer, sju 16-åringer og elleve 17-åringer, ifølge tall som NRK har hentet.

Det er egne regler for barn i arrest, og det er en særregel om at barn under 18 år ikke skal sitte på glattcelle i mer enn 24 timer.

Styremedlem Marit Lomundal Sæther i Advokatforeningens forsvarergruppe er bekymret for at antallet øker.

– Det skal være tvingende nødvendig for at barn skal kunne plasseres på glattcelle. Det er en terskel man sjelden ser i lovgivningen for øvrig, sier hun til kanalen.

Leder for politioperativ seksjon i Politidirektoratet, Elisabeth Rise, mener det finnes tilfeller der glattcelle er nødvendig, men understreker at det er sjeldent.

Hun peker på at hvis det for eksempel er helg, er det ikke alltid noen rettsmulighet innenfor de nærmeste 24 timene. Mindre belastende muligheter, som barnevern, er heller ikke alltid tilgjengelig.

– De som faktisk settes på celle, og som låses inn i noen få tilfeller, det er de som har utøvd den mest alvorlige kriminaliteten, sier hun.

