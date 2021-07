Sp fram, Ap tilbake på TV 2-måling

innenriks

Mens Jonas Gahr Støre og Ap mister 2,3 prosentpoeng av oppslutningen fra juni, får Trygve Slagsvold Vedum og Sp en oppslutning som er 1,6 prosentpoeng høyere på julimålingen som Kantar har gjort for TV 2.

Ap får 22,4 prosent, Sp 19,1 prosent – hvilket betyr at det bare skiller 3,3 prosentpoeng mellom de to statsministerkandidatene.

Hadde målingen vært valgresultat, ville de rødgrønne partiene uansett utfall av en eventuell kamp om statsministerposten sikret et solid flertall i Stortinget. SV får 7,3 prosents oppslutning (-1,2 prosentpoeng) og sørger for at en regjering utgått av de tre partiene ville hatt 90 mandater bak seg i Stortinget.

I tillegg ville Rødt med sine 5,4 prosent (-1,1) og Miljøpartiet De Grønne med 4,9 prosent (+0,4) fått inn henholdsvis ti og ni mandater.

Høyre går fram 1,5 prosentpoeng og får 19,7 prosents oppslutning, men siden Fremskrittspartiet bare får 10,6 prosent (+0,8), og KrF og Venstre ikke bidrar med mer enn henholdsvis 3,8 (+0,4) og 2,8 (-1,3) prosent, er den borgerlige blokken sterkt svekket.

De fire partiene ville sammen bare fått 60 mandater med denne oppslutningen.

Grupperingen Andre får 4,1 prosent på målingen – 1,4 prosentpoeng mindre enn på junimålingen.

(©NTB)