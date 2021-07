innenriks

På Twitter opplyser Øst politidistrikt at det ikke ble benyttet våpen under ranet, og at ingen personer ble skadd i hendelsen.

– Politiet har gjort nødvendige undersøkelser og oppretter sak, skriver politiet videre.

Det er ikke kjent hva gutten ble fraranet.

Politiet fikk melding om ranet klokken 19.43.

(©NTB)