Flere ungdomspartier følger Unge Venstre – sier unnskyld til AUF

innenriks

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark ba i Vårt Land om unnskyldning til AUF.

– Debatten etter 22. juli har handlet mye om minnesmerker, objektsikring og beredskap. I altfor liten grad har det handlet om sårene til de etterlatte, de overlevende og til organisasjonen AUF, skrev Hansmark i et debattinnlegg i avisen.

I sitt innlegg skriver han blant annet at han mener det har manglet et oppgjør mot høyreekstremismen etter 22. juli. Onsdag gir flere av ungdomspartiene sin støtte, skriver avisen.

– Jeg synes AUF fortjener en unnskyldning også fra oss. Vi er flere som ikke har støttet dem i håndteringen etter 22. juli, sier leder av Senterungdommen, Torleik Svelle.

Også Unge Høyre er enig i at AUF ikke har fått nok støtte. Unge Høyre-leder Ola Svenneby sier det ikke er uvanlig at AUF og Arbeiderpartiet beskyldes for å «misbruke» terrorangrepet, og at det vil ha større effekt om høyresiden stiller opp og tar til motmæle.

På spørsmål om han vil si unnskyld til AUF, svarer Svenneby at hans unnskyldning vil være å følge opp lovnadene han har gitt tidligere. I en kronikk i avisen i mai ga Unge Høyre-lederen to løfter til AUF: Når AUF etterlyser debatt, skal han stille opp, samt at «i møte med hat og trusler skal AUF aldri måtte stå alene».

