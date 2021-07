Ny mann tiltalt i Osen-saken i Bergen

innenriks

I tidligere avhør i Polen nektet den 37 år gamle polske mannen enhver befatning med ranene, men etter pågripelsen erkjente han straffskyld for både overfallene og ranene.

Han ble pågrepet på Island i mars etter at nye undersøkelser i desember i fjor på viste hans DNA på en bukse Osen hadde på seg under bortføringen.

Nå har statsadvokaten tatt ut tiltale mot mannen. Saken er berammet i Hordaland tingrett i oktober, skriver Bergens Tidende.

I Bergen tingrett før jul i fjor ble den 32 år gamle polske broren frifunnet for grovt ran mot kunsthandler Reidar Osen, men funnet skyldig i ran og overfall mot Petter Slengesol og dømt til to og et halvt års fengsel. Påtalemyndigheten har anket denne frifinnelsen.

En 37 år gammel polsk mann ble også dømt til fengsel i fem år og fire måneder for grovt ran mot begge mennene.

(©NTB)