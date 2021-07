Ordførere skal vurdere smittetiltak på Nord-Jæren torsdag

innenriks

Torsdag 1. juli forlenget ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg de strenge smitteverntiltakene til 11. juli. Siden da har antallet smittede gått ned, mens antall innlagte på Stavanger universitetssjukehus (SUS) har gått opp, skriver Stavanger Aftenblad.

Torsdag skal ordførerne ta en ny vurdering.

Ifølge Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) kan det være aktuelt å forlenge eller å gå over på det nasjonale nivået.

– At smittetallene synker, tilsier at tiltaksnivået vi innførte, har hatt effekt, men det er utrolig viktig at folk overholder dem hele veien inn i neste periode også, sier Nordtun.

– Det er en balansegang, og mer enn bare helsekonsekvenser er i bildet. Kanskje folks respekt blir lavere hvis vi strammer inn hardere nå. Denne balansen vurderte vi sist gang og må vurdere igjen torsdag, sier Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp).

