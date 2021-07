Mann (81) dømt til 13,5 års fengsel for drap på kona i Moss

innenriks

Dommen fra Søndre Østfold tingrett vil trolig bli anket, sier mannens forsvarer, advokat Sille Heidar, til NRK.

– Det går på rettens vurdering av skyldevne, og at straffen uansett er for streng, sier hun.

Mannen har hele tiden forklart at han ikke husker noe fra drapstidspunktet.

– Brutalt

Straffen er i tråd med aktors påstand.

– Drapet fremstår som svært brutalt. Det vitner om et raseri og en frustrasjon som er vanskelig å forstå. Tiltalte må ha hentet fram helt uante krefter, sa statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten i sin prosedyre.

Ifølge dommen ble det brukt øks og kniv under drapet, og den 73 år gamle kvinnen døde etter kort tid av omfattende skader i hodet og brystet. Drapet skjedde i ekteparets bolig. Dette ble lagt vekt på i dommen.

– Fornærmede har vært ute av stand til å forsvare seg. Hun har forsøkt, da det er påvist skader som karakteriseres som avvergeskader på armene. Det dreier seg om drap på ektefelle i felles hjem, hvor fornærmede skulle føle seg trygg, står det.

Varslet selv politiet

Mannen ringte selv politiet og varslet om hendelsen. Han sa da at han hadde drept kona si, og at det hadde «rabla» for han.

Mannen sa videre at han ikke vet hva som har skjedd, og at «et eller annet har klikka totalt».

Sakkyndige har slått fast at han ikke var psykotisk eller på andre måter kan vurderes som utilregnelig på gjerningstidspunktet.

Mannen er også fradømt arveretten og retten til forsikringsytelser.