Ordførere i Nord-Jæren ønsker tydeligere svar fra FHI

Kommunene på Nord-Jæren, som omfatter Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, har over flere uker hatt et høyt smittetrykk. Torsdag bestemte kommunene å opprettholde de lokale forskriftene i området i en drøy uke til.

Ordførerne for kommunene mener samtidig at de føler på en usikkerhet med tanke på hvilke tiltak som er forholdsmessige, og hva som er de nasjonale føringene, skriver VG.

– Vi lytter på råd fra Folkehelseinstituttet (FHI), men oppfatter også at de gir oss forskjellige signaler. På den ene siden får vi beskjed om å slå ned smitten, og på den andre siden får vi beskjed om at vi må kunne ha litt mer smitte, sier ordfører Stanley Wirak (Ap) i Sandnes kommune til avisa.

– Vi ønsker tydeligere svar fra FHI, legger han til.

Ordførerne på Nord-Jæren sendte derfor et brev til FHI om en avklaring.

Fagdirektør Frode Forland i FHI sier at han ikke er kjent med brevet fra Nord-Jæren, men at det er vanskelig å sette en fast grense for hvor mye smitte man kan tåle ved et lokalt utbrudd.

– Vår oppfatning er at det er kontroll på situasjonen på Nord-Jæren, samt at de lokale forskriftene er forholdsmessige og ser ut til å ha ønsket effekt, sier han.

