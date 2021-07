Telenor selger mobilvirksomheten i Myanmar

innenriks

Avtalen har en samlet verdi på ca. 900 millioner kroner, hvorav 470 millioner betales over fem år, skriver Telenor i en børsmelding.

4. mai annonserte selskapet at de ville skrive ned Telenor Myanmar. Det var et regnskapsmessig tap på 6,5 milliarder kroner. 2. juli var situasjonen blitt såpass ille at selskapet erklærte at de vurderte mulighetene for å selge seg ut.

– Situasjonen i Myanmar har i de siste månedene blitt stadig mer utfordrende for Telenor knyttet til sikkerhet for våre ansatte, regulatoriske forhold og god forretningspraksis, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor i børsmeldingen.

Beste løsning

Han forteller at selskapet har vurdert alle muligheter, og kommet fram til at salg er den beste mulige løsningen i situasjonen.

Telenors mobilvirksomhet i Myanmar har blitt vanskeligere de siste månedene, særlig etter militærkuppet i landet 1. februar. Militæret tok makten fra de folkevalgte, noe som skapte stor uro. Mer enn 881 personer er drept, og det er tatt mer enn 5.000 politiske fanger, ifølge organisasjonen AAPP, som jobber for politiske fangers rettigheter.

Det er fortsatt stor uro og mange demonstrasjoner i landet.

Tapsprosjekt

Kort tid etter kuppet ble Telenor og andre telekomselskaper tvunget til å stenge nettet og blokkere tilgangen til sosiale medier, som har vært et viktig verktøy for protestbevegelsen.

Tidligere denne uka meldte det danske mediet Danwatch at Telenor er blitt tvunget til å gi militærregimet tilgang til brukerdata, som adresser og anropshistorikk. Telenor selv har ikke kommentert dette.

Det var et uttalt mål for Telenor å bidra til landets fortsatte økonomiske og demokratiske utvikling da de gikk inn i landet.

Til sammen har Telenor bidratt med 5,3 milliarder kroner til Telenor Myanmar siden driften begynte i 2013. Selskapet har gitt 3,2 milliarder kroner i utbytte. Telenor er en av de største operatørene i landet med mer enn 16 millioner kunder.

