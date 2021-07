Yrkestrafikkforbundet vil forlenge unntaket for alkolås for bussjåfører

innenriks

Siden mars 2020 har det vært et midlertidig unntak for alkolås på buss, som følge av koronapandemien og smittefaren som alkolåsen innebærer.

Nå har Statens vegvesen sendt en opphevelse av dette vedtaket ut på høring.

I en pressemelding opplyser Yrkestrafikkforbundet at de stiller seg kritisk til at dette nå diskuteres.

– Pandemien er dessverre ikke helt over ennå, noe vi ser myndighetene også signaliserer gjennom å utsette den planlagte gjenåpningen. Vi vet foreløpig for lite om hvordan deltavarianten vil kunne påvirke smittesituasjonen, samt hvilken effekt vaksinasjonen vil ha. stiller oss derfor kritisk til at man nå diskuterer å oppheve dette vedtaket, sier advokat Josefine Wærstad i Yrkestrafikkforbundet.

Yrkestrafikkforbundet skriver at de i utgangspunktet er positive til alkolås, og at dette er et godt tiltak for å ivareta trafikksikkerheten.

– Men alkoholpåvirket kjøring blant bussjåfører er et forsvinnende lite problem, så det er uproblematisk å utsette gjeninnføring av alkolås inntil videre, sier Wærstad.

