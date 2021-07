Bergensere tilbys drop-in-vaksinering

innenriks

Det er ikke garantert at det vil være tilgjengelige doser hver dag, sier leder Elisabeth Engelsen for vaksineprosjektet i kommunen til Bergens Tidende.

Fra klokken 16 mandag kan innbyggere melde seg for eventuelle ledige doser på kommunens nettside. Registreringen gjelder kun for ett døgn.

– Fra klokken 16 hver søndag til torsdag kan innbyggerne registrere seg for at de ønsker å motta en restdose neste dag. Dette sikrer at innbyggeren selv avgjør hvilke dager de ønsker å være tilgjengelige for en «styrt» drop-in-time, sier Engelsen.

Det er registrert sju nye koronasmittede i Bergen det siste døgnet. Det er det høyeste tallet siden starten av juli. Tre av de smittede er i aldersgruppen 13–19 år, to er i aldersgruppen 20–29 år, en er i aldersgruppen 30–39 år, og en er mellom 50 og 59 år.

– Ett tilfelle er importsmitte, tre er nærkontakter, og tre har ukjent smittevei, skriver kommunen på sine nettsider.

961 personer testet seg søndag for korona.

