Vitner bes ta kontakt på telefon 02800 eller på tips.politiet.no. Politiet ble varslet om knivstikkingen klokka 1.23.

– Vitner skal ha observert flere unge menn som løp fra stedet i retning Domkirken etter hendelsen, opplyser politiet.

Skadene til mannen beskrives som livstruende. Han er foreløpig ikke avhørt.

De to 17-åringene er pågrepet og siktet for drapsforsøk eller medvirkning til det. Påtalemyndigheten vurderer om de skal fremstilles for varetektsfengsling.

