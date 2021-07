DNB med nok et kjemperesultat

innenriks

Banken viser til gjenåpningen av samfunnet og solid likviditet i de fleste husstander som årsaker til det sterke resultatet.

I en pressemelding skriver de at de opplever resultatvekst på alle driftsområder.

– Selv om vi ikke har lagt pandemien fullstendig bak oss ennå, har en følelse av optimisme definitivt kommet tilbake til norske bedrifter og hushold. Vi ser vekst i alle deler av banken, og jeg kan ikke huske et kvartal der det har vært mer kundeaktivitet i alle tjenestene vi tilbyr, sier administrerende direktør Kjerstin Braathen.

I løpet av kvartalet har DNB hatt en vekst i inntjeningen på lån på 1,4 prosent og 2,7 prosent i henholdsvis privatkundemarkedet og forretningsmarkedet.

Selskapet skriver at de er i en sterk posisjon til å kunne betale ut utbytte til aksjeeiere, og at de er blitt autorisert av generalforsamlingen til å utbetale 9 kroner per aksje for 2020.

I løpet av kvartalet fikk DNB godkjent oppkjøpet av Sbanken fra Finansdepartementet, men de venter fortsatt på godkjenning fra Konkurransetilsynet.

