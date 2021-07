Null koronasmitte i Hæren

innenriks

Det sier orlogsmester og presse- og informasjonsbefal Rolf K. Ytterstad i Hæren til NTB.

– I dag er første gangen på lenge at vi kan si det er null aktive tilfeller av koronaviruset i Hæren. Det er ingen covid-smitte her i det hele tatt, sier han.

Koronaviruset førte tidligere i år til at blant annet storøvelsen Joint Viking måtte avlyses. Rundt 10.000 soldater skulle deltatt, der rundt 3.400 var allierte deltakere fra utlandet.

Ytterstad sier det har vært lite smitte i Hæren de siste ukene, men i den grad det har kommet inn, har det vært utenfra når folk har vært i permisjon.

Tidligere har det imidlertid vært enkelte utbrudd. 1. juli skrev Forsvarets Forum at 37 personer var smittet etter et pub-besøk på Heidis bier bar i Tromsø i juni, enten ved at de ble smittet der eller av noen som hadde vært på puben. Ingen av dem var alvorlig syke.

Sist det var smittefritt i hæren var uken mellom 16. og 23. juni. Før det må man tilbake til 17. mai for å finne sist det ikke var smittede.

– Hæren har blitt veldig dyktig på å dele folk opp i kohorter, teste og ha personell boende i teltleirer utenfor leirgjerdet i 10–14 dager, sier Ytterstad.

