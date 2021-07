Oslo kommune forbyr utleie av elsparkesykler fra klokken 23

innenriks

I det opprinnelige forslaget skulle elsparkesyklene nattestenges mellom klokken 1 og 5 om natten. Det er dette som i dag gjelder for bysykkelordningen i Oslo.

Sist uke oppfordret derimot flere leger ved Oslo universitetssykehus kommunen om å låse syklene allerede klokken 23. Ved skadelegevakten i Oslo har legene regnet seg fram til at man kan unngå mellom 300 og 400 skader i sommer dersom elsparkesyklene fra og med i dag hadde blitt låst mellom klokken 23 og klokken 5.

Det var altså dette byrådet endte med å vedta i et ekstraordinært byråd tirsdag. I juni var det nemlig flest skader i timen før midnatt, peker byrådet på i en pressemelding.

– Vi ser fra ulykkestallene at det er svært høy risiko for alvorlige skader ved kjøring med elsparkesykkel om natten. Derfor stenger vi for utleie mellom klokken 23 og 5 alle dager, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel.

Selskaper har stengt utleie

Den nye forskriften vil være gjeldende fra begynnelsen av september, skriver byrådet i en pressemelding.

– I mellomtiden har jeg en klar forventning om at utleieaktørene tar situasjonen vi står i, på alvor, og iverksetter de kravene vi stiller med det samme. Når omfanget av skader ved bruk av elsparkesykler er så stort at helsevesenet roper varsku, må aktørene også ta selvstendig ansvar for situasjonen, sier Stav.

Flere utleieselskaper har allerede valgt å stenge sine sykler om nettene i helgene, mens Voi i stedet innfører en reaksjonstest og reduserer hastigheten fra 20 til 15 kilometer i timen fra klokken 23 til 4 på natten.

I Bergen har kommunen valgt å stenge byens elsparkesykler om natten de neste tre helgene. Ifølge Bergens Tidende gjelder stengingen fra midnatt til klokken 5 neste morgen.

Færre elsparkesykler

Oslo er nå den europeiske storbyen med flest elsparkesykler per hode. Bare de siste tre månedene har antallet sparkesykler økt med nesten 25 prosent til 25.734, ifølge Bymiljøetaten.

Byrådet vedtok tirsdag å en maksgrense på 8.000 elsparkesykler. Andelen elsparkesykler skal fordeles likt mellom aktørene.

– De to viktigste tiltakene er å redusere antall elsparkesykler fra over 20.000 til 8 000, og å innføre nattestenging. I tillegg vil vi blant annet stille krav om hvor elsparkesykler kan brukes, sier Stav.

Byrådet innfører også krav om spredning av kjøretøyene i fire soner i byen. Kommunen vil framover også kunne innføre soner med forbud mot bruk og parkering, samt hastighetsbegrensninger.

