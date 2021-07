Meteorologen advarer om lyn og styrtregn på Østlandet

innenriks

Faren for lyn og torden vil være størst utover onsdag ettermiddag, og det vil være store lokale forskjeller i intensitet, skriver meteorologene.

De ber folk om å være obs på å koble fra elektriske apparater dersom det lyner i deres område. Folk bes også om å unngå åpne sletter, store trær, samt å unngå å bade.

– Utover dagen i dag blir det bygevær østafjells med lyn og torden. Bygene kommer til dels å være ganske kraftige, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til NTB.

Fra onsdag ettermiddag vil også faren for kraftig styrtregn øke. Det er fare for lokale oversvømmelser og jord- og flomskred der bygene treffer. Bilister bes om å kjøre etter forholdene.

I 14-tiden onsdag viste Meteorologisk institutts oversikt at det var registrert over 5.600 lynnedslag over romeriksområdet i løpet av en drøy time.

(©NTB)