Lørenskog-siktet har meldt seg for politiet

Forsvareren sier til NTB at den siktede opprinnelig hadde en annen advokat, men at han etter skyteepisoden byttet til Bratlien, som torsdag ble oppnevnt som mannens forsvarer.

– Han har meldt seg for politiet på Lillestrøm politistasjon nå i kveld. Jeg skal dit og ha et kort møte med ham, sier Bratlien til NTB ved 22.30-tiden.

Han avviser at det vil være snakk om å gå inn på et avhør med politiet allerede natt til fredag.

Mannen er siktet for drapsforsøk etter skyteepisoden tirsdag da det ble løsnet flere skudd mot en bil på Skårer i Lørenskog. Politiet har vært i dialog med den antatte gjerningsmannen og oppfordret ham til å melde seg, uten at det har hjulpet.

Mannen er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet har jobbet ut ifra en hypotese om at en konflikt mellom to familier ligger bak skyteepisoden.

– Han kontaktet meg i går kveld. Jeg har hatt en del dialog med ham i dag rundt det praktiske knyttet til det å melde seg for politiet, sier Bratlien videre.

Advokaten sier det vil bli holdt fengslingsmøte fredag. Han kan derimot ikke si noe om hvordan klienten stiller seg til siktelsen.

– Vi har ikke snakket om innholdet saken enda, sier han.

