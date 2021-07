Mistanke om kjøring i ruset tilstand etter alvorlig trafikkulykke på E6

innenriks

I en oppdatering klokka 20.58 skriver Øst politidistrikt at føreren av bilen er fraktet til Ahus.

– Det er mistanke om kjøring i ruset tilstand, og det blir tatt blodprøver av fører, opplyser de.

Det var fredag ettermiddag klokka 19.33 at politiet fikk melding om at en bil med to personer hadde kjørt i autovernet sørgående på E6.

– Føreren av bilen fremstår ikke hardt skadd, passasjeren fremstår derimot som alvorlig skadd, opplyser operasjonsleder Svein Walle i Øst politidistrikt til NTB i 20-tiden.

Han fortalte videre at bilen satt fast i autovernet og at veien måtte stenges i begge retninger.

Politidistriktet skrev på Twitter klokken 20.10 at passasjeren er fløyet til Ullevål sykehus.

